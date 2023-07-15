تدريب جنود .. أوكرانيا تؤكد وصول قوات فاجنر إلى بيلاروس

أكدت خدمة حرس الحدود الأوكرانية أن قوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية وصلت إلى بيلاروس من روسيا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أكدت الخدمة أنها تقوم بتقييم عدد القوات في بيلاروس، التي تشترك أيضًا في الحدود مع أوكرانيا، بالإضافة إلى موقعهم وأهدافهم الدقيقة.

وذكر تقرير غير مؤكد أن قافلة من حوالي 60 مركبة فاجنر انقلبت عبر الحدود إلى بيلاروس في وقت مبكر يوم السبت.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع في بيلاروس، إن مقاتلين من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يدربون جنوداً في البلاد.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر مقاتلي فاجنر يدربون جنوداً من بيلاروس في منطقة عسكرية بالقرب من العاصمة مينسك، حسبما نقلت رويترز.

وأشارت الوزارة بالقول "مقاتلو فاجنر يقومون بمهام كمدربين في عدد من التخصصات العسكرية".