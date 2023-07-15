القضاء الفرنسي يحظر تظاهرة ضد عنف الشرطة في باريس

أصدرت المحكمة الإدارية في باريس، اليوم السبت، قرارًا بحظر مظاهرة ضد أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة، والتي كان مخططا لها بعد الظهر في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية.

ووفقًا لقناة "بي إف إم" الفرنسية، درست المحكمة الفرنسية الأمر الذي أصدره وزير الداخلية جيرالد دارمانان، بحظر التظاهر ضد عنف الشرطة حتى 15 يوليو، ووافقت على هذا القرار.

وكان دارمانان أعلن في وقت سابق، حظر أي "مظاهرة على صلة مباشرة بأعمال الشغب" حتى 15 يوليو.

يُذكر أن نحو 2000 شخص شاركوا في مسيرة حظرتها السلطات ضد عنف الشرطة في باريس في 8 يوليو، في ذكرى وفاة أداما تراوري عام 2016، إثر اشتباك مع ضباط الشرطة خلال نقله إلى قسم الشرطة.

وفي 27 يونيو الماضي، خرجت تظاهرات في فرنسا على خلفية مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص شرطي بتهمة عدم امتثاله خلال تفتيش مرور في نانتير، إحدى ضواحي باريس.