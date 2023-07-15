بعد بلاغ النائب العام.. ميدو يحذف التويتات المسيئة لـ أسامة حسني وجبر

حذف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بالنادى التويتات التي قام بنشرها خلال الساعات الماضية التى تجاوز فيها بحق كلا من أسامة حسني وجمال جبر.

وجاء قرار ميدو بحذف التويتات بعد ان تقدم كلٌ من أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق، وجمال جبر، مدير الإعلام بالأهلي، ببلاغين إلى معالي المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بناديه.

منشورات ميدو ضد حسني وجبر

يذكر ان كلا من أسامة حسني لاعب النادي الأهلي السابق وجمال جبر مدير الإعلام بالقلعة الحمراء، قدم بلاغين إلى النائب العام ضد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بناديه، بسبب نشره أخبار كاذبة.

وجاء ذلك بسبب نشر “ميدو” أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة إلى سالفي الذكر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بهدف الإساءة والتشويه لأغراض تتنافى مع المبادئ وأخلاقيات المجتمع.