محلل سياسي: الشعب يرحب بجهود مصر من أجل استقرار السودان

علق أمجد فريد المحلل السياسي السوداني، على مخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت بالقاهرة الخميس الماضي.



وقال أمجد فريد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن الشعب السوداني يرحب بجهود مصر من أجل استقرار السودان وإيقاف الحرب.

وأضاف أمجد فريد :" قمة دول جوار السودان ضمت دولا تتأثر بشكل مباشر بسبب الأزمة في السودان".

وتابع أمجد فريد:" البيان الختامي لقمة دول الجوار أعطى أولوية كافية لملف المساعدات الإنسانية والدعم الإنساني للسودانيين المتأثرين بالحرب ".

وأكمل امجد فريد :" دول جوار السودان ستكون قادرة في الشروع في عملية سياسية لتهدئة الأوضاع في السودان ودعم الشعب السوداني".