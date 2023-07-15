البرهان يرأس وفد السودان في القمة الأفريقية الروسية الثانية

قالت سفارة السودان في موسكو، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يحضر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، القمة الروسية - الإفريقية المقرر انعقادها نهاية هذا الشهر كرئيس للوفد.

وأضافت البعثة الدبلوماسية السودانية، وفق وكالة "تاس"، اليوم السبت: "نؤكد أن العمل جارٍ للتحضير لزيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان؛ في إطار القمة الروسية - الإفريقية".

وأوضحت أن التفاعل مع موسكو سيستمر "على الرغم من أي أحداث"، فالاتحاد الروسي هو شريكنا الاستراتيجي، ولا يمكن لأي أحداث أن تضرَّ بعلاقاتنا مع روسيا".

وتعقد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الأفريقي الروسي في الفترة من 27 إلى 28 يوليو الجاري في سانت بطرسبرج بمعرض إكسبوفوروم ومركز المؤتمرات تحت شعار: "من أجل السلام والأمن والتنمية"، بعدما أقيمت القمة الأولى في مدينة سوتشي في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019.

وتحمل القمة الروسية الأفريقية، التي تشارك فيها مصر، أهمية كبيرة لأنها تجمع القادة وصناع السياسات وممثلي روسيا والدول الأفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز الجهود الإنسانية والمساهمة في السلام والأمن والتنمية في القارة الأفريقية.

كما تهدف إلى التعزيز الشامل للتعاون الروسي الأفريقي، كذلك لتحديد مسار تطور علاقات روسيا مع الدول الأفريقية على المدى الطويل. ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 30 جلسة نقاشية وفعاليات مواضيعية حول أهم قضايا التفاعل بين روسيا والدول الأفريقية.

وستسهم القمة المقبلة في تعزيز التعاون الروسي الشامل والمتساوي مع الدول الأفريقية في جميع أبعاده: السياسة والأمن والاقتصاد والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية. وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على بعض المجالات مثل الزراعة والتعليم وموارد الطاقة ورقمنة الاقتصاد.

واستضافت إثيوبيا الأربعاء الماضي مائدة مستديرة مخصصة للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، وكان الموضوع الرئيسي الذي تمت مناقشته هو التعاون التجاري والاقتصادي والشراكة في المجال الاجتماعي والإنساني بين روسيا وأفريقيا، وشارك في الحدث مشاركون من 25 دولة.