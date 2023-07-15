عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يرأس وفد السودان في القمة الأفريقية الروسية الثانية

البرهان يصافح الرئيس
البرهان يصافح الرئيس الروسي بوتين

قالت سفارة السودان في موسكو، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يحضر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، القمة الروسية - الإفريقية المقرر انعقادها نهاية هذا الشهر كرئيس للوفد. 

وأضافت البعثة الدبلوماسية السودانية، وفق وكالة "تاس"، اليوم السبت: "نؤكد أن العمل جارٍ للتحضير لزيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان؛ في إطار القمة الروسية - الإفريقية".

وأوضحت أن التفاعل مع موسكو سيستمر "على الرغم من أي أحداث"، فالاتحاد الروسي هو شريكنا الاستراتيجي، ولا يمكن لأي أحداث أن تضرَّ بعلاقاتنا مع روسيا".

وتعقد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الأفريقي الروسي في الفترة من 27 إلى 28 يوليو الجاري في سانت بطرسبرج بمعرض إكسبوفوروم ومركز المؤتمرات تحت شعار: "من أجل السلام والأمن والتنمية"، بعدما أقيمت القمة الأولى في مدينة سوتشي في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019.  

وتحمل القمة الروسية الأفريقية، التي تشارك فيها مصر، أهمية كبيرة لأنها تجمع القادة وصناع السياسات وممثلي روسيا والدول الأفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز الجهود الإنسانية والمساهمة في السلام والأمن والتنمية في القارة الأفريقية. 

كما تهدف إلى التعزيز الشامل للتعاون الروسي الأفريقي، كذلك لتحديد مسار تطور علاقات روسيا مع الدول الأفريقية على المدى الطويل. ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 30 جلسة نقاشية وفعاليات مواضيعية حول أهم قضايا التفاعل بين روسيا والدول الأفريقية.

وستسهم القمة المقبلة في تعزيز التعاون الروسي الشامل والمتساوي مع الدول الأفريقية في جميع أبعاده: السياسة والأمن والاقتصاد والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية. وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على بعض المجالات مثل الزراعة والتعليم وموارد الطاقة ورقمنة الاقتصاد.

واستضافت إثيوبيا الأربعاء الماضي مائدة مستديرة مخصصة للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، وكان الموضوع الرئيسي الذي تمت مناقشته هو التعاون التجاري والاقتصادي والشراكة في المجال الاجتماعي والإنساني بين روسيا وأفريقيا، وشارك في الحدث مشاركون من 25 دولة.

السودان البرهان القمة الأفريقية الروسية سانت بطرسبرج موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

نشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي.. بيان عاجل من آبي أحمد حول سد النهضة

بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

ترشيحاتنا

إجراء عنصرى.. إسرائيل تحرم أهالي الخليل وبيت لحم من المياه

بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي.. هل يعود أشرف بن شرقي إلى الزمالك؟

سانت بطرسبرج: القمة الأفريقية الروسية الثانية ستشهد شراكة ثقافية ورياضية مع مصر

من ليفربول.. اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة عالمية جديدة

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2190 جنيهًا

لجميع الأصناف.. أحدث أسعار الخضار في سوق الجملة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذيرات الصحة العالمية.. 3 بدائل آمنة لـ الأسبارتام التي تسبب السرطان

تناول هذه الفواكه للتغلب على موجة ارتفاع حرارة الجو | لن تتوقع

لحماية العين.. نصائح ضرورية لمنع حساسية العدسات اللاصقة| تفاصيل

هذه تكلفته وأماكن إجرائه.. ما هو DNA Test سر رشاقة ياسمين صبري

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ