الميكروفون يتجسس عليك.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من ضرورة تفعيل عدد من الإعدادات المهمة في هواتفهم نظرا لأن الميكروفون الموجود داخل الهواتف يمكنه التجسس على المستخدمين.

وبحسب تقرير من صحيفة The Sun البريطانية فإن الميكروفون في هواتف آيفون وأندرويد يستمع إلى مستخدمي الهواتف دون علم منهم، وأن أحد أكبر أسباب قيام الهواتف بذلك هو تحسين ميزات المساعد الصوتي مثل Siri في هواتف آيفون أو Google Assistant في هواتف أندرويد.

وقد يستمع Siri لبعض الكلمات الرئيسية حتى يتمكن من الرد بسرعة ودقة على الاستفسارات، وعلاوة على ذلك ، فإن تلك التطبيقات نفسها التي تتعقب مواقعنا يمكنها أيضًا ضبط محادثاتك إذا سمحت لها بذلك.

وفقا للصحيفة فإن هذا قد يكون هذا مقلقًا للغاية بالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية، هذا إلى جانب جمع بيانات الموقع الخاصة للتطبيقات التي تستخدمها لأغراض التسويق والإعلان.

كيفية إيقاف تشغيل الميكروفون على هواتف آيفون



إذا كنت قلقًا بشأن استماع هاتفك الآيفون إليك باستمرار ، فإليك كيفية إيقاف تشغيل الميكروفون.

توجه إلى الإعدادات ثم ادخل على Siri & Search وقم بإيقاف تشغيل العناصر التالية:

استمع إلى "Hey Siri" أو “مرحبا سيري”

اضغط على الزر الجانبي لـ Siri

السماح لـ Siri عند القفل

عندما تظهر نافذة منبثقة تقرأ Turn Off Siri ، قم بتأكيدها

كيفية إيقاف تشغيل الميكروفون على هواتف أندرويد



ولتعطيل Hey Google أو OK Google ، اتبع الخطوات أدناه.

أولاً ، افتح الإعدادات على جهازك ثم حدد جوجل .

من هناك ، انقر فوق خدمات الحساب ثم البحث والمساعد والصوت ثم الصوت.

حدد Voice Match ثم قم بإيقاف تشغيل Hey Google.

كيفية إيقاف أذونات المراقبة



في إعدادات هاتفك ، يمكنك أيضًا إدارة الإذن الخاص بالتطبيقات الموجودة .

بالنسبة إلى هواتف آيفون

يمكنك الانتقال إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثم تبديل أذونات التطبيق أو إيقاف تشغيلها.



بالنسبة لهواتف أندرويد

افتح الإعدادات ثم التطبيقات ثم حدد التطبيق الذي تريد تغييره ثم الأذونات.

لتغيير إعداد إذن ، اضغط عليه ، ثم اختر السماح أو عدم السماح.