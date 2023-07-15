تشكيل سموحة والمصري في مواجهة الجولة الأخيرة بالدوري

كشف ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه أمام سموحة في المباراة التي تجمع بينهما الليلة ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدوري المصري

وجاء تشكيل المصري كالتالي:-

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عماد بوبكر، عمرو موسى، عمرو سعداوي

خط الوسط: إيزي إيمكا، زياد كمال، رجب عمران، عبدالرحيم دغموم، إلياس الجلاصي

خط الهجوم: فرانك إيتوجا

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي:-

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، محمد مغربى، شريف رضا، طارق علاء

الوسط: دكوا دودو، محمود حليمو، مصطفى سعد ميسى، حسين فيصل، زياد طارق

الهجوم: صديق أوجولا