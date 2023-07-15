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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة جديدة لـ زيلينسكي.. روسيا تعلق على محاولة اغتيال صحفييها

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن محاولة اغتيال رئيسة تحرير شبكة “أر تي” مارجريتا سيمونيان، والصحفية كسينيا سوبتشاك، هي محاولة لهجوم إرهابي آخر لنظام كييف على الروس.

وقالت زاخاروفا: "نحن نتحدث عن محاولة أخرى لهجوم إرهابي على المدنيين الروس، نظمها نظام كييف، ورعاها أسياده الغربيون. حاليا، تحقق الأجهزة الأمنية في جميع التفاصيل، ولكن من الواضح أن الأنشطة المهنية للصحفيين الروس هي السبب في محاولة الاغتيال الفاشلة".

وأضافت أن "كل ما يحدث يكشف مرة أخرى عن الجوهر الإرهابي لنظام فلاديمير زيلينسكي، المسؤول عن سلسلة كاملة من الهجمات الإرهابية".

وأشارت إلى أن سيمونيان تتلقى تهديدات بشكل دائم، وهي مدرجة في قوائم مختلفة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع محاولة اغتيالها من قبل جهاز الأمن الأوكراني.

وأكدت أنه لا ينبغي أن نتوقع رد فعل من المنظمات الدولية المعنية.

يذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي، أعلن في وقت سابق، أنه أحبط محاولة مجموعة من النازيين الجدد لاغتيال رئيسة تحرير “أر تي” سيمونيان والصحفية سوبتشاك.

الخارجية الروسية مارجريتا سيمونيان هجوم ارهابي الروس اغتيال رئيسة تحرير شبكة “أر تي”

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