أحمد موسى عن مباراة القمة: الماتش كان ممكن يخلص سكور

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي على الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز برباعية مقابل هدف.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المباراة دي كانت ممكن تخلص سكور كبير".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "النادي الاهلي السنة دي حصل على 27 بطولة في مختلف الرياضات وهذا إنجاز كبير".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أوجه التحية والتقدير للنادي الأهلي ومجلس إدارة الأهلي"، مضيفا:" نشهد موسم تاريخي للنادي الأهلي ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لا يوجد نادي في العالم حصل في عام واحد على 27 بطولة في مختلف الرياضات ".

