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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد وفاة عروس بنزيف.. الباز: أطالب بتدريس الثقافة الجنسية للطلاب مش عيب

محمد الباز
محمد الباز

طالب الإعلامي محمد الباز، يتدريس الثقافة الجنسية في المدارس، ووجود برامج بالإعلام تتحدث عن هذه الثقافة، لأن الإنسان يجب أن يكون عنده معلومات عن كل شيء في الحياة.


وقال الباز ، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن عروسة توفيت في ليلة الدخلة بسبب إصابتها بنزيف، أدى لوفاتها، موضحًا أنه تم نقل العروس إلى المستشفى بعد 5 ساعات كاملة من هذا النزيف، ولكن بعد فوات الأوان.

 

عندنا قلة وعي 


وعلق الباز : "الحادث ممكن يحصل في أي وقت، لكن احنا عندنا قلة وعي جنسي، وللأسف الزوج يتعامل مع زوجته وكأنها فريسة، وعلشان كده محتاجين الناس تكون أكثر وعيا في كل الأمور ومنها هذا الأمر".


وأشار إلى أن أي شخص يطالب بتدريس الثقافة الجنسية في المدارس الناس تصاب بخضة، وعندما يكون هناك برنامج للحديث عن هذه الثقافة يطلق عليه "إعلام أصفر".


وأردف محمد الباز: "الجنس مش عيب، وده نشاط إنساني، والناس من حقها تكون عارفة كل حاجة عنه وميكونش أمر مجهول".

الباز الثقافة الجنسية المدارس الاعلام ليلة الدخلة توك شو زواج نزيف رحمي

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