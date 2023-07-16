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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

المفاجأة الكبرى.. هل ستعمل هواتف آيفون iPhone 15 بالذكاء الاصطناعي؟

هواتف آيفون iPhone
هواتف آيفون iPhone 15

كشفت تقارير أن هواتف آيفون القادمة iPhone 15، والتي ستطلقها شركة آبل الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة، ستحصل على ترقية صحية كبيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد تكون الأولى من نوعها. 

 

وبحسب موقع iMore فإن المحلل الشهير دان آيفز في Wedbush فإن هواتف آيفون iPhone 15 القادمة ستحصل على تحسينات هائلة في تطبيق Health والتي ستعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، حي من المرجح أن هذه البداية بعد الكشف عن نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro الشهر الماضي. 

 

وفي حديثه مع صحيفة ديلي ميل ، اقترح آيفز أن الترقية الصحية التي تدعمها شركة آبل تتمتع بالقدرة على تصميم تدريبات المستخدم وخطط الوجبات وتتبع كل شيء من النوم إلى التنفس ببيانات أفضل، حيث ستفعل ذلك من خلال مراقبة التدريبات وخطط الوجبات وتتبع كل ما نقوم به بما في ذلك كيفية التنفس أثناء النوم.

 

وأشار آيفز إن الذكاء الاصطناعي سيُستخدم أيضًا لتتبع الحالة المزاجية عن طريق التقاط الكلام ثم تحليل الرسائل النصية، وليس من الواضح ما إذا كان آيفز يتحدث عن الإضافات الجديدة للصحة العقلية وميزات اليوميات التي ستأتي إلى نظام التشغيل iOS 17 أم لا. 

 

ويعتقد آيفز أيضًا أن طرز Pro في هواتف آيفون iPhone 15 ستشهد ارتفاعًا في الأسعار يصل إلى 200 دولار هذا العام، وذلك نظرا لأن الكاميرات ستحسن على ترقية أكبر، وألوان الجديدة وتحسين للأداء بشكل كبير. 

 

وسيشهد هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max الأفضل في سلسلة الهواتف أكبر تغيير له منذ سنوات طويلة، حيث ستحصل على ترقية كبيرة لعمر البطارية بزيادة حوالي 15 % ، وهي أكبر ترقية ستحصل عليها بطاريات هواتف آيفون منذ فترة طويلة.

 

كما ستستبدل آبل  الإطار الموجود في هواتف iPhone 14 Pro وهو إطار فولاذي مقاوم للصدأ بإطار من التيتانيوم مع هواتف iPhone 15 Pro والذي سيكون أخف وزنا بنسبة 40 % . 

 

 

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