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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب وطرق العلاج .. كل ما تريد معرفته عن الجدري المائي

صدى البلد

انتشرت الفترة الأخيرة أمراض عديدة وأبرزها  الجدري المائي والذي ينتشر بشكل كبير هذه الأيام  بين الأطفال...

ويقول الدكتور محمد خليفه المتخصص بطب الأطفال أن  الجدري المائي مرض معدٍ سريع الانتشار وسريع العدوى  وأكثر ما يصيب الأطفال ويكون أشد خطوره ف الحوامل 
☆☆من الأمراض التي تصيب الجسم مرة واحدة فقط في العمر.. 
الفيروس ينتقل عن طريق التنفس والرزاز واستعمال أشياء الشخص المصاب.

-أعراض مرض الجدري 
١- ️ارتفاع  فى درجة الحرارة 
٢- ألم في الظهر والمفاصل. 
٣- ظهور طفح جلدي في مكان معين من الجسم، بعدها ينتشر في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الوجه والرأس والضهر..
٤-فقدان الشهية عند الطفل و الصداع والحكه.

 علاج الجدري المائي
1-الراحة التامة في السرير. 
2-تناول العصائر والمياه. 
3- عدم حك الفقاعات حتى لا تتسبب في ندبات للطفل. 
4-إعطاء الطفل خوافض للحرارة
5-قد يصف الطبيب المضادات الحيويه ومضاد الفيروسات ع حسب الحاله..
6-وبعض مضادات الحكة.

☆☆الوقاية من الجدري:

1- أخذ تطعيم الجدري
2- عزل المصابين عن الأطفال والحوامل تحديدا لمنع انتشار المرض
3- عرض المصاب على الطبيب لسرعة العلاج وتجنب المضاعفات 
4-تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال
5-عدم استخدام الأدوات الخاصة بمريض الجدري

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