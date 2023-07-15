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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامي النادي الأهلي يعلن مقاضاة أحمد حسام ميدو: هناك فرصة للتسوية

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

قال محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى، إن الكابتن احمد حسام ميدو هاجم، الكابتن أسامة حسنى، والكابتن جمال جبر. 

 

وأوضح محمد عثمان، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سي مصر” أن أحمد حسام ميدو هاجم أسامة حسنى، والكابتن جمال جبر واتمهما بأنتمائهما إلى جماعة الاخوان الأرهابية. 

وأكد المستشار القانونى للنادى الأهلى قائلا:" ما فعله ميدو جريمة قذف تستحق العقاب، لأنه جماعة الأخوان مدرجة على أنها جماعة إرهابية".

 استغربت

وأوضح المستشار القانونى للنادى الأهلى قائلا:" استغربت ما كتبه ميدو، لانه ليس اسلوبه ولكن هناك شخص آخر كتب ذلك الامر".  

وتابع المستشار القانونى للنادى الأهلى:" أن ما كتبه ميدو كلام هراء لا يستحق الرد وتم التقدم ببلاغ ضد ميدو ولكن أى رد فعل من ميدو لترضية أسامة حسنى، والكابتن جمال جبر سيتم تسوية الامر".

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