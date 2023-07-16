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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير مصر بكينيا: تنسيق سياسي وفني وتقدير كبير بين الدولتين

صدى البلد

قال وائل نصر الدين، سفير مصر بدولة كينيا، أن كينيا تقدر الدولة المصرية للغاية فى ظل العلاقات الدبلوماسية. 

وأوضح وائل نصر الدين خلال حواره مع برنامج “90 دقيقة”، والمذاع على قناة “المحور”،أن الدولة المصرية تقدر إيضا الدور الأقليميى للدولة الكينية فى أفريقيا. 

وأكد سفير مصر بدولة كينيا، أن طبيعة العلاقات بين البلدين ظهرت فى جوانب كثيرة منها كم الزيارات المتبادلة من حين لآخر خلال الفترة الأخيرة.

تنسيق سياسي

وأشار  وائل نصر الدين، سفير مصر بدولة كينيا، إلى أن هناك تنسيق سياسي وفني بين الدولتين.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للرئيس روتو رئيس كينيا وللشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين بمستهل زيارته لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

 

التجمعات الاقتصادية الدولة المصرية العلاقات الدبلوماسية القمة التنسيقية دولة كينيا سفير مصر بكينيا

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