متفائل بنجاحه.. فنان دي جي: مهرجان العلمين سيشهد إقبالا أجنبيا كبيرا

أكد باسم صعب، فنان الدي جي، أن هناك حماس كبير يملأ مدينة العالمين بمناسبة المهرجان، قائلا: " أنا متفائل بنجاح المهرجان و في جنسيات متعددة موجودة بجانب المشاهير أيضا".

وأشار "صعب"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المُذاع على شاشة "سي بي سي" من تقديم المذيع " عمرو خليل"، إلى أنه يقوم بالتحضير لهذه المناسبة منذ أسبوعين، معقبا: "أنا محظوظ بالمشاركة بهذا المهرجان و هو إضافة لي"، مكملا: “هذا الحدث سيشهد إقبال أجنبي كبير”.

المهرجان للجميع

وأوضح "صعب"، أن المناسبة مفتوحة و تستقبل الجميع و غير محددة لفئة بذاتها، و يمكن للجميع بالمشاركة أو زيارة المدينة و الاستمتاع بها، لافتا: "فخر لـ مصر أنها تكون فيها كل هذه المناظر الجذابة".

