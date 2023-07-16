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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل.. نتنياهو يخضع لفحوصات طبية جديدة داخل المستشفى

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت وسائل إعلام عبرية،  إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خضع لفحوصات طبية جديدة، صباح اليوم الاحد، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة أمس نقل على إثرها إلى مستشفى شيبا في تل هشومير.

وبحسب إذاعة كان العبرية، فإن نتنياهو تعرض أمس لوعكة بفعل تعرضه للجفاف بعد يوم واحد من استجمامه على شاطئ بحيرة طبريا في ظل الأجواء الحارة.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان أنه على ما يرام ، وأن الاختبارات طبيعية ومن المتوقع الإفراج عنه خلال ساعات من المستشفى بعد أن بقي الليلة الماضية فيه لمتابعة حالته الصحية.

وتقرر تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الذي كان من المقرر أن يعقد اليوم، إلى يوم غد الإثنين.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فحوصات طبية جديدة وعكة إسرائيل

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