وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ .



وبعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلي الرئيس السيسي جاء فيها: "يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، واحتفال مصرنا الغالية والعام الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة سائلين الله عز وجل ان يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات".

وأضاف اللواء هشام آمنة، " داعين المولي عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية الآمن والأمان والاستقرار شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة، وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة ... أمل سيتحقق بإذن الله " ... "وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام".