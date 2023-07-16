وزير التنمية المحلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور” أحمد الطيب” بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ .

حيث أعرب " اللواء هشام آمنة " عن خالص اعتزازه وتقديره بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة العطرة علي سيادتكم وعلي الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف وزير التنمية المحلية: "سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة وأن يوفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس /عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل عام وسيادتكم وشعب بخير وسلام " .