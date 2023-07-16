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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل.. زرع جهاز مراقبة يفحص معدل ضربات قلب نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خضع لفحوصات طبية، صباح اليوم الأحد، في غرفة القسطرة في قسم أمراض القلب.

وأضافت الصحيفة أنه تم زرع جهاز مراقبة في قلبه نتنياهو، لكي يختبر من بين أمور أخرى ، نشاط معدل ضربات القلب.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خضع لفحوصات طبية جديدة، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة أمس نقل على إثرها إلى مستشفى شيبا في تل هشومير.

وبحسب إذاعة كان العبرية، فإن نتنياهو تعرض أمس، السبت، لوعكة بفعل تعرضه للجفاف بعد يوم واحد من استجمامه على شاطئ بحيرة طبريا في ظل الأجواء الحارة.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بأنه على ما يرام، وأن الاختبارات طبيعية ومن المتوقع الإفراج عنه خلال ساعات من المستشفى بعد أن بقي الليلة الماضية فيه لمتابعة حالته الصحية.

وتقرر تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الذي كان من المقرر أن يعقد اليوم، إلى يوم غد، الاثنين.

بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية فحوصات طبية امراض القلب الحالة الصحية لنتنياهو

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