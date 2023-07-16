لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي بكينيا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

ويلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية «النيباد».

تأثيرات التغيرات المناخية

كما يلقي الرئيس السيسي، كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.