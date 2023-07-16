وصول السيسي إلى مقر انعقاد القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي في نيروبي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد أعمال القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".
المنتدى الرئيسي للاتحاد الأفريقي
وتم إقرار القمة التنسيقية عام 2017 باعتبارها المنتدى الرئيسي للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لمواءمة عملهم وتنسيق تنفيذ أجندة التكامل القاري، لتحل محل قمم يونيو / يوليو.