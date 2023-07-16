مواطن يستغيث بوزارة التضامن: عايز معاش والدي

استغاث مواطن يدعى محمد أحمد عبد القادر، مقيم بمدينة الأمل، بوزارة التضامن، عبر موقع “صدى البلد”، من حالته الصحية الحرجة ورفض الوزارة صرف معاش والده له.

وقال في استغاثته: “أنا محمد عبد القادر عبد المطلب، عمري 62 عاما، أقيم في شقة زوجتي بمدينة الأمل (أربعة ونص سابقا)، مريض سكر، وضعف عضلات، لا أعمل وليس لدي أي مصدر دخل، وأحتاج للحصول على معاش والدي المتوفى، والذي كان يعمل موظفا بالسكة الحديد".

وأضاف: "تقدمت لمكتب تأمينات سراي القبة وتم عرضي على القومسيون الطبي منذ سنوات، وتم رفض طلبي لأنهم لا يصرفون إلا الذي به عجز كامل، وبماذا يفيدني المعاش إذا كان عندي عجز كامل، فبهذا المنطق سأحتاج من يعولني وأعطيه معاشي ووقتها أحتاج معاشا آخر للمعيشة، الحمد لله أستطيع المشي، ولكن لا أستطيع العمل، أرجو الاهتمام والرد ومساعدتي، جزاكم الله خيرا".

للتواصل مع الحالة على الرقم: +20 110 020 9046

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