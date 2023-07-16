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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يستغيث بوزارة التضامن: عايز معاش والدي

بين الناس
بين الناس

استغاث مواطن يدعى محمد أحمد عبد القادر، مقيم بمدينة الأمل، بوزارة التضامن، عبر موقع “صدى البلد”، من حالته الصحية الحرجة ورفض الوزارة صرف معاش والده له. 

وقال في استغاثته: “أنا محمد عبد القادر عبد المطلب، عمري 62 عاما، أقيم في شقة زوجتي بمدينة الأمل (أربعة ونص سابقا)، مريض سكر، وضعف عضلات، لا أعمل وليس لدي أي مصدر دخل، وأحتاج للحصول على معاش والدي المتوفى، والذي كان يعمل موظفا بالسكة الحديد". 

وأضاف: "تقدمت لمكتب تأمينات سراي القبة وتم عرضي على القومسيون الطبي منذ سنوات، وتم رفض طلبي لأنهم لا يصرفون إلا الذي به عجز كامل، وبماذا يفيدني المعاش إذا كان عندي عجز كامل، فبهذا المنطق سأحتاج من يعولني وأعطيه معاشي ووقتها أحتاج معاشا آخر للمعيشة، الحمد لله أستطيع المشي، ولكن لا أستطيع العمل، أرجو الاهتمام والرد ومساعدتي، جزاكم الله خيرا".

 

 

للتواصل مع الحالة على الرقم:  +20 110 020 9046

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ، وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

 

بين الناس مواطن يستغيث

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