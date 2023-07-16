لو مسافر الإسكندرية.. اعرف مواعيد قطارات التالجو وأسعارها

يسعي الكثير من المواطنين إلي السفر خلال فترة الصيف خاصة الإسكندرية وعليه يستقل الكثيرون قطارات تالجو حيث الأسهل والاسرع.

ونرصد خلال السطور التالية مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة الإسكندرية، وذلك بعد تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة على خط القاهرة الإسكندرية.

مواعيد قطارات التالجو المتوجهة إلى الإسكندرية

وجاءت مواعيد قطارات تالجو علي خط القاهرة الإسكندرية كما يلي :-

- قطار تالجو رقم 2025 موعد قيامه من محطة القاهرة في تمام الساعة 8 صباحا، ويصل إلى محطة سيدي جابر في تمام الساعة 10:14، ويكون موعد القيام منها في تمام الساعة 10:23، ليصل إلى محطة الإسكندرية في تمام الساعة 10:30 صباحا.

-وفيما يخص موعد قطار رقم 2023يكون قيامه من محطة القاهرة في تمام الساعة 2 مساء، ليصل إلى محطة سيدي جابر في تمام الساعة 4:14 مساء، ويقوم منها 4:23 مساء، ثم يصل لمحطة الإسكندرية في تمام الساعة 4:30 مساء.

- وفيما يخص قطار رقم 2027 موعد قيامه من محطة القاهرة في تمام الساعة 7 مساء، ليصل إلى محطة سيدي جابر في تمام الساعة 9:14 مساء، ثم يتحرك منها في تمام الساعة 9:23 مساء، ليصل إلى محطة الإسكندرية 9:30 مساء.

مواعيد قطارات التالجو على خط الإسكندرية المتجه إلى القاهرة

- يكون موعد قطار رقم 2022 قيامه من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 7 صباحا، ليصلإلى محطة سيدي جابر 7:08 صباحا، ثم يقوم منها في تمام الساعة 7:20 صباحا، ليصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 9:35 صباحا.

- وتتضمن مواعيد قطارات تالجو قطار رقم 2024: يأتي موعد قيامه من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 2 مساء، ليصل إلى محطة سيدي جابر في تمام الساعة 2:08 مساء، ثم يتحرك منها في تمام الساعة 2:16 مساء، ليصل إلى القاهرة في تمام الساعة 4:30 مساء.

- قطار رقم 2026: يتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 6:50 مساء، ليصل إلى محطة سيدي جابر في تمام الساعة 6:58 مساء، ويتحرك منها 7:05 مساء، ليصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 9:20 مساء.

أسعار تذاكر قطار التالجو لخط القاهرة الإسكندرية

-تبلغ تذكرة الدرجة الأولى فى قطارات التالجو على خط القاهرة الإسكندرية 225 جنيها.

- فيما تبلغ قيمة تذكرة الدرجة الثانية من قطارات التالجو على خط القاهرة الإسكندرية 175 جنيها.