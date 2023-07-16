تكليف المخرج هشام عطوة بمهام النشاط الفني لوزارة الثقافة محليًا وخارجيًا

قال المخرج هشام عطوة، المستشار الفني لوزيرة الثقافة، إن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، كلفته بالعديد من المهام الخاصة بالنشاط الفني لوزارة الثقافة، عقب إنهاء تكليف من منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأضاف في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه سيكون مسئولًا مسئولية كاملة عن الملف الفني، والأنشطة الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة، بقطاعاتها المختلفة، محليًا وخارجيًا، لافتًا إلى أنه بالنسبة للنشاط الفني للوزارة خارجيًا سيتعاون فيه مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، للتنسيق في ذلك، واختيار الفرق المقرر مشاركتها.

وأكد أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مشكورة كلفته بذلك الملف للعمل عليها كمستشار لها.

وكانت وزيرة الثقافة، قد انتهت خلال الأسبوع الماضي، تكليف هشام عطوة بمنصب قائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكلفت عمرو بسيوني بدلا منه.