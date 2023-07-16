مهرجان دواير الثقافي يحتفي بانتهاء أولى دوراته

اختتم مهرجان دواير الثقافي أولى دوراته مساء أمس السبت الموافق ١٥ يوليو الجاري، في أجواء احتفالية بحضور عدد كبير من الكتاب والمبدعين.

وشمل حفل الختام إطلاق مبادرة «أسفار أقرأ» بأولى رحلاتها الثقافية في مصر كمحطة أولى لبرنامج إثراء القراءة "أقرأ" والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" — مبادرة أرامكو السعودية — من خلال عرض تعريفي بالمبادرة قدمه طارق الخواجي، المستشار الثقافي لمركز إثراء.

وقال الخواجي إن التنوع الثقافي الكبير في مصر، هو ما شجعهم على انطلاق المبادرة منها فالسنة الماضية كانت النسبة الأعلى للمشاركين من مصر. كما أعلن عن سعادته بالتعاون مع مهرجان دواير الثقافي.

وأضاف أن مركز إثراء يطمح إلى أن سهم في تحول المملكة إلى مجتمع معرفي ينتج المعرفة بدلا من استنتاجها معرفًا بالبرنامج وشروط المسابقة. رسالته رعاية المبدعين وتطوير المحتوى الثقافي العربي.

وعقدت ضمن الفعاليات ندوة «الترجمات المعاصرة والميثولوجيا والفانتازيا» التي شارك فيها المترجمان هشام فهمي ومحمد أ.جمال، وأدار الندوة طارق الخواجي.

وأوضح هشام فهمي خلال الندوة بداياته مع قراءة الفانتازيا والكتب والتي تستهويه، لافتا الى أن نجاح بعض الاعمال السينمائية المأخوذة عن الروايات لا يعني بالضرورة جودة هذه الروايات. كما أشار إلى أن الفانتازيا لم تكن موجوده في المنطقة ونجاح هذه الأفلام ساهم في التعريف فيها.

وعن الأعمال الفانتازية العربية، لفت إلى أنها تعاني من بعض المشكلات في الاهتمام بجودة اللغة وبعض المشكلات الأخرى وهو ما تعوضه حتى الآن الروايات المترجمة.

فيما تحدث المترجم محمد جمال، عن تنشئته ودور مكتبة المدرسة كانت من اهم في تحفيزه على قراءة روائع الأدب العالمي، لافتًا إلى أن اهتمامه بالكتاب كان كقارئ في البداية وليس كمترجم، مؤكدا أن الترجمة متعة شخصية بالنسبة له وانه يحضر لمشروع عن الميثولوجيا المصرية.

وقال:"العصر الذهبي لكل الكتابات التي تقوم على الخيال قامت على أفكار كان ينظر لها بالسذاجة" مؤكدا ان الاجيال الجديدة هي المستقبل. وأكد أن المعرفة بالميثولوجيا المصرية معرفة ناقصة لا نستطيع خدمته الا بافكار مختلفة بحيث تتواصل وتشكل هوية خاصة.

كما استمتع الحاضرون بأمسية شعرية مع كل من د.فاطمة قنديل والشاعر محمود خيرالله، اللذين ألقيا بعض من أشعارهما.

واختتم بالحفل بكلمة للناشر خالد لطفي، مؤسس مكتبة تنمية، وللناشرة أمل محمود، الرئيس التنفيذي لدار ديوان للنشر، واللذان عبرا عن سعادتهما بنجاح المهرجان وبالحضور وبالتعاون المثمر بين داري النشر معلنين عن استكمال مشروع مهرجان دواير الثقافي في العام المقبل.