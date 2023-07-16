صلاح حليمة يوضح مسارات مؤتمر التنسيقية الأفريقي بحضور مصر.. فيديو

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي تتناول 3 مسارات أساسية في كل منها دور مصري متنامٍ ومتعاظم، وهناك تركيز على سرعة تفعيل عملية التجارة الحرة.

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك ضرورة لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، لدفع عملية التنمية المستدامة بزيادة حجم التبادل التجاري.

وأشار إلى أن المسار الثاني للمؤتمر يدور حول التغير المناخي، وتأكيد التزام الدول بالتزامتها المالية، وكذالك نقل التكنولوجيا الجديدة في الطاقة.

وأشار إلى أن مصر لها دور فعال في اطار تحقيق التكامل الإقليمي، والتكامل القاري، وتعاون القارة الأفريقية مع المنظمات الدولية.