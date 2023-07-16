عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يحارب الأزمة السكانية بإنجاب 9 أطفال ..هل تفكر في ذلك؟

إيلون ماسك يحارب
إيلون ماسك يحارب الأزمة السكانية بإنجاب 9 أطفال..هل تفكر في

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنه "يبذل قصارى جهده لمساعدة أزمة النمو السكاني"، وطالما حذر من احتمال حدوث انهيار سكاني، معتبرًا هذه المشكلة أكبر خطر يواجه الحضارة بالمقارنة مع التغير المناخي.

 

فيما يلي نظرة على أسرة إيلون ماسك وأعداد أولاده:

 

كم طفلًا لدى إيلون ماسك ؟

 

يبلغ عدد الأطفال البيولوجيين لدى إيلون ماسك تسعة أطفال من ثلاث زيجات مختلفات، وفقًا لمقابلة أجراها مع بودكاست في عام 2022. 

 

تزوج ماسك من أول زوجة له، الكاتبة جستين ماسك، وقالت للكاتب السيرة الذاتية لماسك، أشلي فانس، إنه "أراد الزواج وإنجاب الأطفال في وقت مبكر". في عام 2002، أنجب الزوجان ابنهما الأول، نيفادا ألكسندر ماسك، الذي توفي بسبب متلازمة الموت المفاجئ عندما كان عمره 10 أسابيع فقط. بعد وفاة الطفل، توجه الزوجان نحو تلقيح الأنابيب. 

ولدت جستين التوأم فيفيان وجريفين في عام 2004، ثم التوائم الثلاثة، كاي وساكسون وداميان، في عام 2006. وفي عام 2022، حصلت فيفيان على الموافقة القانونية لتغيير اسمها وجنسها. في طلبها، كتبت أنها لم تعد ترغب "في أن تكون مرتبطة بأبيها البيولوجي بأي شكل من الأشكال".

 

في عام 2018، تم ربط ماسك وغرايمز عاطفيًا، وأنجبت غرايمز طفلهما الأول، إكس آي إيه-12 ماسك، في عام 2020. وفي مارس، تم الكشف عن وجود طفلتهما الثانية، ابنة تدعى إكسا دارك سايدريل ماسك، عندما بدأت إكسا بالبكاء أثناء مقابلة غرايمز مع مراسل من مجلة Vanity Fair. وبعد ذلك، غيرت غرايمز اسم طفلها وماسك إلى "واي" وفقًا لما صرحت به الفنانة.

 

كشف موقع "إنسايدر" أيضًا أن ماسك أنجب توأمين في نوفمبر 2021 بشكل هادئ مع أحد مديريه الأعلى، شيفون زيليس. ولم يتم الكشف عن أسماء الطفلين علنًا.

تويتر في أزمة.. إيلون ماسك يعلن انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50%

استغلال أموال Tesla..إيلون ماسك يتعرض للتحقيق..لهذا السبب

وقد أكد أغنى شخص في العالم أن أكبر تهديد يواجه العالم هو تراجع معدل الولادات، وزعم أن الكثافة السكانية الزائدة هي خرافة. يريد الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وضع البشر في مستوطنة على المريخ، وسبق له أن صرح في أحد البودكاستات بأن شركته ستضع البشر على الكوكب باستخدام صواريخ "ستارشيب" خلال 5 إلى 10 سنوات. ومع ذلك، أكد أيضًا أنه لن يكون هناك عدد كافٍ من البشر للانتقال إلى المريخ إذا استمر الأزمة السكانية. 

 

هل استخدم ماسك تقنية تلقيح الأنابيب لإنجاب أطفاله؟

 

نعم، استخدم إيلون ماسك تقنية تلقيح الأنابيب لإنجاب 5 من أطفاله مع زوجته الأولى جستين، وكذلك التوأم اللذين أنجبهما العام الماضي مع موظفة Neuralink، شيفون زيليس، كما أنجب طفله الثاني مع غرايمز من خلال أم بديلة.

ماسك إيلون ماسك تسلا أزمة النمو السكاني التغير المناخي Neuralink

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

تهديدات بقتل الفنانة.. تعرض والدا نادين الراسي للضرب من أشقائها

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

موضوعات متعلقة

أقوى هبوط في سعر أسطورة موبايلات سامسونج S23 Ultra

معلومة تهم كل إنسان.. هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة أفكارك؟

الشيطان المتخفي.. مخاطر تحيط بالبشر على صورة ذكاء اصطناعي

استغلال أموال Tesla..إيلون ماسك يتعرض للتحقيق..لهذا السبب

هل سينقرض البشر.. تحذيرات شديدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي على لسان أغنى أغنياء العالم

هونر تطلق أحدث جهاز تابلت.. بسعر مناسب جدا

ميزة تهم كل بنت.. محدش هيقدر ياخد رقمك من واتساب| الطريقة هنا

ضربة لـ ChatGPT.. إيلون ماسك يكشف عن شركته الجديدة في الذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

كوارث سابقة ..دعوات لإلغاء حفل ترافيس سكوت بالأهرامات

إيلون ماسك يحارب الأزمة السكانية بإنجاب 9 أطفال ..هل تفكر في ذلك؟

دار الإفتاء: بسبب هذه الأدلة يجوز شرعًا التهنئة برأس السنة الهجرية

دعاء للمريض في آخر ساعة قبل أذان المغرب.. خففوا آلامهم بـ10 أدعية

مصرع 4 أشخاص وفقدان 10 آخرين جراء الفيضانات المفاجئة شرق بنسلفانيا

ذئاب الجبل تعود سريعا وتتعادل مع النادي الأهلي 1-1 في الشوط الأول بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد وأضرار تناول الأطفال للعنب

لهذا السبب.. راكبة تهبط بـ طائرة أمريكية بدلا من الطيار..فيديو

من مذكرات مراهقة إلى كيرة والجن..كيف استحق أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة؟

أكثر من 50 حوتا يثيرون الجدل على رمال شاطىء شهير باسكتلندا ..صور

فيديو

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ