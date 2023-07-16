إيلون ماسك يحارب الأزمة السكانية بإنجاب 9 أطفال ..هل تفكر في ذلك؟

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنه "يبذل قصارى جهده لمساعدة أزمة النمو السكاني"، وطالما حذر من احتمال حدوث انهيار سكاني، معتبرًا هذه المشكلة أكبر خطر يواجه الحضارة بالمقارنة مع التغير المناخي.

فيما يلي نظرة على أسرة إيلون ماسك وأعداد أولاده:

كم طفلًا لدى إيلون ماسك ؟

يبلغ عدد الأطفال البيولوجيين لدى إيلون ماسك تسعة أطفال من ثلاث زيجات مختلفات، وفقًا لمقابلة أجراها مع بودكاست في عام 2022.

تزوج ماسك من أول زوجة له، الكاتبة جستين ماسك، وقالت للكاتب السيرة الذاتية لماسك، أشلي فانس، إنه "أراد الزواج وإنجاب الأطفال في وقت مبكر". في عام 2002، أنجب الزوجان ابنهما الأول، نيفادا ألكسندر ماسك، الذي توفي بسبب متلازمة الموت المفاجئ عندما كان عمره 10 أسابيع فقط. بعد وفاة الطفل، توجه الزوجان نحو تلقيح الأنابيب.

ولدت جستين التوأم فيفيان وجريفين في عام 2004، ثم التوائم الثلاثة، كاي وساكسون وداميان، في عام 2006. وفي عام 2022، حصلت فيفيان على الموافقة القانونية لتغيير اسمها وجنسها. في طلبها، كتبت أنها لم تعد ترغب "في أن تكون مرتبطة بأبيها البيولوجي بأي شكل من الأشكال".

في عام 2018، تم ربط ماسك وغرايمز عاطفيًا، وأنجبت غرايمز طفلهما الأول، إكس آي إيه-12 ماسك، في عام 2020. وفي مارس، تم الكشف عن وجود طفلتهما الثانية، ابنة تدعى إكسا دارك سايدريل ماسك، عندما بدأت إكسا بالبكاء أثناء مقابلة غرايمز مع مراسل من مجلة Vanity Fair. وبعد ذلك، غيرت غرايمز اسم طفلها وماسك إلى "واي" وفقًا لما صرحت به الفنانة.

كشف موقع "إنسايدر" أيضًا أن ماسك أنجب توأمين في نوفمبر 2021 بشكل هادئ مع أحد مديريه الأعلى، شيفون زيليس. ولم يتم الكشف عن أسماء الطفلين علنًا.

وقد أكد أغنى شخص في العالم أن أكبر تهديد يواجه العالم هو تراجع معدل الولادات، وزعم أن الكثافة السكانية الزائدة هي خرافة. يريد الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وضع البشر في مستوطنة على المريخ، وسبق له أن صرح في أحد البودكاستات بأن شركته ستضع البشر على الكوكب باستخدام صواريخ "ستارشيب" خلال 5 إلى 10 سنوات. ومع ذلك، أكد أيضًا أنه لن يكون هناك عدد كافٍ من البشر للانتقال إلى المريخ إذا استمر الأزمة السكانية.

هل استخدم ماسك تقنية تلقيح الأنابيب لإنجاب أطفاله؟

نعم، استخدم إيلون ماسك تقنية تلقيح الأنابيب لإنجاب 5 من أطفاله مع زوجته الأولى جستين، وكذلك التوأم اللذين أنجبهما العام الماضي مع موظفة Neuralink، شيفون زيليس، كما أنجب طفله الثاني مع غرايمز من خلال أم بديلة.