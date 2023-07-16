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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر في أزمة.. إيلون ماسك يعلن انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50%

مالك تويتر، إيلون
مالك تويتر، إيلون ماسك REUTERS

بعد أسابيع قليلة للغاية من إعلان شركة ميتا عن تطبيقها Threads المنافس لـ تويتر والذي لاقى استحسانا كبيرا من المستخدمين وصل إلى ما يشبه بالهجرة الجماعية من تويتر، قال مالك تويتر، إيلون ماسك، إن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبيا بسبب انخفاض ما يقرب من 50 % في إيرادات الإعلانات. 

 

وبحسب وكالة "رويترز" فإن ماسك تخوف من أن أعباء الديون أصبحت ثقيلة للغاية ، وهو ما لم يرق إلى مستوى توقعاته في مارس الماضي بأن تويتر قد يصل إلى تدفق نقدي إيجابي بحلول يونيو، وهو الأمر الذي لم يحدث. 

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ورد ماسك على اقتراحات بشأن إعادة رسملة تويتر: "نحتاج إلى الوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل أن نحصل على رفاهية أي شيء آخر".

 

ويواجه تويتر أيضًا مدفوعات فائدة سنوية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار نتيجة للديون أخذت في صفقة 44 مليار دولار التي جعلت الشركة خاصة، وبعد تسريح آلاف الموظفين وخفض فواتير الخدمات السحابية ، قال ماسك إن الشركة خفضت نفقاتها غير المتعلقة بالديون إلى 1.5 مليار دولار من 4.5 مليار دولار المتوقعة في عام 2023. 

 

وقال ماسك إن تويتر يسير على الطريق الصحيح لتحقيق إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2023 ، انخفاضًا من 5.1 مليار دولار في عام 2021. 

 

وفي الوقت الحالي، تدين شركة تويتر بمليار دولار سنويًا لخدمة ديونها، ولتعويض هذه الفواتير ، قام ماسك بتسريح معظم موظفي الشركة، وحجب العديد من ميزات تويتر كجزء من اشتراك Twitter Blue. 

 

ومنذ أيام سخر ماسك، من تطبيق Threads المملوك لشركة ميتا، حيث اعتبر أن تطبيق Threads الجديد هو مجرد نسخة مكررة بدون روح من تطبيق إنستجرام ولكن دون صور، وهو أمر لا معنى له .

 

كما قرر مقاضاة شركة المحاماة Wachtell Lipton والتي مثلته أثناء إنهاء صفقة تويتر، حث يرى ماسك أن الشركة استغلته وتلاعبت به مطالبا بضرورة تعويضه مبلغ 90 مليون دولار، متهما المديرين التنفيذيين حينها بأنهم كانوا أكثر من سعداء بإتمام العملية وكان هدفهم تخصيص الملايين للشركة فقط دون اعتبارات أخرى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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