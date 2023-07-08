ورطته في شراء تويتر .. إيلون ماسك يقاضي شركة محاماة مثلته لإتمام الصفقة

قرر المالك الجديد لشركة Twitter تويتر، إيلون ماسك مقاضاة شركة المحاماة Wachtell Lipton والتي مثلته أثناء إنهاء صفقة تويتر، حث يرى ماسك أن الشركة استغلته وتلاعبت به مطالبا بضرورة تعويضه مبلغ 90 مليون دولار.

وبحسب موقع Quartz وفقًا للدعوى المرفوعة في المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا، أقنع محامو شركة Wachtell Lipton إيلون ماسك بالموافقة على دفع رسوم تقدر بـ 90 مليون دولار، في حال إذا تمت صفقة شراء تويتر والتي قدرت حينها بـ 44 مليار دولار بواقع 54.20 دولارًا للسهم.

ويزعم محامو إيلون ماسك بأن الشركة استغلت ماسك كونه عميلا عاجزا وتمثل دافعهم الأكبر في انتظار البيع الوشيك وإنهاء صفقة تويتر لصالح ماسك للحصول على مبلغ الـ 90 مليون دولار كجز من نجاح الصفقة.

ويقول محامو X Corp - الشركة المالكة لـ تويتر تحت ملكية إيلون ماسك - بأن محامو Wachtell Lipton كانوا يرتبون للحصول على مبلغ 90 مليون دولار في الأيام السابقة للبيع، وأن المديرين التنفيذيين حينها كانوا أكثر من سعداء بإتمام العملية ، وتخصيص الملايين لـ Wachtell .

ولم ترد شركة Wachtell Lipton ولا المحامي المذكور في الشكوى ، على طلب للتعليق من قبل موقع Quartz.

وفي الوقت الحالي، تدين شركة تويتر بمليار دولار سنويًا لخدمة ديونها، ولتعويض هذه الفواتير ، قام ماسك بتسريح معظم موظفي الشركة، وحجب العديد من ميزات تويتر كجزء من اشتراك Twitter Blue بقيمة 8 دولارات شهريًا ، وبدأ في فرض رسوم على المطورين للوصول إلى Twitter API بمستويات الاستخدام التي اعتادوا تقديمها مجانًا.