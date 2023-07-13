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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد استحواذه على تويتر.. إيلون ماسك يدشن شركة ذكاء اصطناعي| ماذا ينوي ؟

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أعلن رئيس شركة تسلا، الملياردير إيلون ماسك، عن تأسيس شركة جديدة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تم تسميتها xAI. 

وأوضح ماسك أن هدف الشركة هو فهم الواقع، وأنها تضم فريقًا من المهندسين ذوي الخبرة في هذا المجال، الذين سبق لهم العمل في شركات مثل OpenAI و Google.

ويعتقد إيلون ماسك أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تنظيم وإيقاف التطورات المتسارعة، وهو الأمر الذي أعلن عنه سابقًا. وتأتي إنشاء شركة xAI ضمن هذا الإطار، حيث تهدف الشركة إلى فهم الطبيعة الحقيقية للكون.

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ومن المجهول حتى الآن حجم التمويل الذي يمتلكه الكيان الجديد، وما هي أهدافه المحددة أو نوع الذكاء الاصطناعي الذي تريد الشركة التركيز عليه، إلا أن الشركة ستستضيف دردشة عبر تويتر يوم الجمعة، والتي قد تكشف عن مزيد من التفاصيل حول أهدافها وخططها المستقبلية.

يأتي تأسيس شركة xAI في إطار متزايد للاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي، والذي يعد من أهم التقنيات الحديثة التي ستشكل مستقبل العالم في السنوات القادمة، وقد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والمجتمعات وحتى الحياة اليومية للناس.

بعدما كان إيلون ماسك من أوائل الداعمين لشركة OpenAI، والتي قامت بإنشاء نموذج اللغة الكبير ChatGPT، والذي استُخدم في مجالات مثل مساعدة الطلاب في كتابة الواجبات المدرسية، ظهرت توترات في العلاقة بين الشركة والملياردير. 

وانتقد ماسك ChatGPT لوجود تحيز ليبرالي، وطالب بإنشاء نموذج TruthGPT. كما أنه لم يتفق مع كيفية تشغيل ChatGPT وعلاقته الوثيقة مع Microsoft. 

وفي مقابلة مع قناة سي إن بي سي، أعرب ماسك عن قلقه بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي لأكثر من عقد، ودعا إلى إنشاء هيئة تنظيمية للإشراف على الذكاء الاصطناعي لضمان عدم تشكيل خطرٍ على الجمهور. 

في مارس، وقع ماسك خطابًا مفتوحًا يدعو إلى التوقف مؤقتًا عن "تجارب الذكاء الاصطناعي العملاقة"، والتي حصلت على حوالي 33,000 توقيع.

OpenAI ChatGPT

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