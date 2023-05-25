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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تحايل أم ذكاء؟!.. الأهلي يتنازل عن شكوى "الانضباط" بسبب كهربا.. و"الجبلاية" ترحب| كواليس مثيرة

كهربا ومارسيل كولر
كهربا ومارسيل كولر

أثار تنازل النادي الأهلي، عن شكواه بعد إيقاف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا أمام القضاء ضد لجنة الانضباط باتحاد الكرة، الكثير من اللغط داخل الوسط الرياضي.

من جهة أشار البعض إلى أن التنازل عن شكوي كهربا، جاء في إطار تسوية بين النادي الأهلي واتحاد الكرة من أجل غلق الملف برمته على أن يعقبها تخفيض للعقوبة بقرار من جانب لجنة التظلمات.

فيما شدد آخرون على أن تنازل النادي الأهلي عن شكوى لجنة الانضباط بعد إيقاف كهربا، ذكاء من قبل إدارة القلعة الحمراء وأن الأخيرة استطاعت إدارة الأزمة بحنكة ولم تخسر الاستفادة من مجهودات اللاعب فى كأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

“صدى البلد” يستعرض تداعيات أزمة كهربا وتنازل النادي الأهلي عن شكواه ضد لجنة الانضباط. 

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قرار من الأهلي فى شكوى الانضباط وكهربا 

كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي، عن موقف الأهلي من الدعوى المرفوعة بشأن تشكيل لجنة الانضباط بعد ايقاف كهربا في تصريح صحفي للموقع الرسمي قال فيه:

استجابًة لما تم طرحه مؤخرًا بشأن ما هو قادم من تطوير خاص بالمنظومة الرياضية، وبناءً على ما جاء في الخطاب الوارد من الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يؤكد فيه على التزامه بلائحة النظام الأساسي وقيامه بعرض تشكيل لجنة الانضباط على الجمعية العمومية القادمة للاتحاد، بوصفها صاحبة الحق في انتخاب اللجان المستقلة، لاتخاذ اللازم قانونًا.. 

فقد قرر النادي ترك الخصومة في الطعن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الانضباط بعد تحقيق المطالب القانونية للنادي، والتأكيد على أن هذا الطعن كان يخص النواحي الإجرائية فقط، وليس القامات القضائية الكبيرة التي تضمها اللجنة ويكن لها النادي الأهلي كل التقدير والاحترام».

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تسوية ملف كهربا ولجنة الانضباط 

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن النادي الأهلي قام بتسوية ملف محمود كهربا، بمعاونة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي لم يقم باظهار مخاطبات الفيفا بشأن مشروعية تشكيل لجنة الانضباط.

وقال أبوعايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب محاسبة جمال علام بعد قيامه بإخفاء خطاب الفيفا بشأن قانونية لجنة الانضباط، وكان يجب عليه إظهار الخطابات" بعد عقوبة ايقاف كهربا.

وأضاف: "اتحاد الكرة أخطأ في هذا الملف وكان عليه إظهار الموافقات الخاصة من الفيفا بشأن شرعية تشكيل لجنة الانضباط الحالية والتي اصدرت العقوبات الخاصة بإيقاف كهربا والزمالك".

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كواليس تنازل الأهلي عن شكوي كهربا والانضباط 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي لجأ إلى القضاء الإداري في قضية لجنة الانضباط من أجل تأمين مشاركة محمود كهربا في كأس السوبر المصري أمام بيراميدز.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc الفضائية: "قد يكون سحب قضية الأهلي ضد تشكيل لجنة الانضباط، بعد ايقاف كهربا بسبب اللجوء للقضاء المدني أيضًا، خصوصا بعد بيان اتحاد الكرة بشأن الحصول على موافقة الفيفا في تشكيل اللجنة".

وأضاف: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة وجه الشكر إلى الأهلي للتنازل عن تلك القضية، وكل طرف لديه قناعات بصحة موقفه، لكن الإدارة القانونية بالأهلي بارعة واتبعوا الإجراءات القضائية من أجل ايقاف أي عقوبات ضد كهربا".

وأكمل: "هناك توقع آخر بأن الأهلي قرر سحب القضية حتى لا يتم توقيع عقوبات ضد النادي الأهلي من الفيفا بسبب اللجوء للقضاء المدني".

 

موعد تنازل الأهلي عن شكوي كهربا 

كشف الاعلامي وليد الحديدي، أن تنازل الأهلى عن الطعن المقدم ضد لجنة الانضباط لا يعنى انعقاد لجنة التظلمات غدا لنظر القضية، وإنما يجب أن يقدم الأهلي تنازله رسميا أمام القضاء الإداري جهة نظر القضية وتقديم صورة من هذا التنازل لاتحاد الكرة حتى تنعقد لجنة التظلمات.
وقال الحديدي عبر برنامج بوكس تو بوكس أن البعض توقع أن تنعقد لجنة التظلمات غدا لنظر طعن كهربا والعقوبات المتعلقة بالأهلي والزمالك، لكن هذا ليس قانونيًا، حيث تقتضى اللوائح استلام لجنة التظلمات لصيغة تنازل الأهلى في الضاء الإداري، حتى يحق لها نظر الطعن.
وأوضح الحديدي أن الأهلي سيتقدم بالتنازل في جلسة 28 مايو، وسيحصل على صيغة هذا التنازل من القضاء بعدها بـ24 ساعة على الأقل، وتسليم هذا التنازل لاتحاد الكرة في خلال 48 ساعة، ما يعنى صعوبة انعقاد لجنة التظلمات قبل نهاية الشهر الجاري، وانعقادها في الأسبوع الأول من يونيو.

 

كهربا الأهلى لجنة الانضباط لجنة التظلمات كأس السوبر المصري

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