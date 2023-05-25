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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحركات من اتحاد الكرة لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك بالبطولة العربية

نادي الزمالك
نادي الزمالك

فجر اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، مفاجأة بشأن قيد لاعبي نادي الزمالك قبل انطلاق منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها فى السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وقال اللواء ثروت سويلم، عبر تصريحات إذاعية: “هناك تحركات من أجل إيجاد حلول لمشكلة قيد لاعبي الزمالك قبل البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها فى السعودية”.

وأضاف: “هناك تنسيق بين الجميع، خاصة مع قوة البطولة والتأكيد على وجوبية دعم فريق الزمالك، ولا يجب اعتبار ذلك مجاملة للفارس الأبيض”. 

ويواجه نادي الزمالك أزمة قبل المشاركة فى البطولة العربية للأندية، وذلك بعد إعلان المهندس عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، فتح باب القيد خلال شهر أغسطس المقبل، ما يعني عدم قدرة الفارس الأبيض على تدعيم صفوفه بصفقات جديدة وخوض البطولة بنفس الاسكواد.

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الزمالك يشارك فى البطولة العربية للأندية

أوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التي أجريت في السعودية عن وقوع فريق الزمالك مع النصر السعودى بقيادة كريستيانو رونالدو في المجموعة الثالثة، على أن ينضم إليهما المتأهل الثاني والمتأهل الخامس من الدور التمهيدي.
ويشارك نادي الزمالك بصفته بطل الدوري المصري في البطولة العربية للأندية، ولن يشارك الفارس الأبيض في الدور الأول كونه حامل لقب الدوري المحلي.

تعد هذه المشاركة رقم 10 لفريق الزمالك في البطولة العربية بمسمياتها المختلفة، حيث سبق وشارك في البطولات العربية 9 مرات سابقة، ونجح في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال العرب عام 2003، بينما حصل على مركز الوصيف مرة وحيدة عام 2007.

خاض الزمالك 57 مباراة طوال تاريخ مشاركاته في البطولات العربية، وحقق 27 انتصارا و16 تعادلا و14 هزيمة، وسجل لاعبوه 79 هدفا، واستقبلت شباكه 59 هدفا.

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وجاءت مشاركات الزمالك العربية كالآتي:

1989

شارك الزمالك في بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس ولم يتجاوز مرحلة المجموعات، حيث تعادل أمام الهلال السعودي، وخسر مباراتين أمام الكويت الكويتي وشباب بلوزداد الجزائري وودع منافسات البطولة.

1999

عاد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية مجددا تحت مسمى “بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس” أيضا، وانسحب من منافسات البطولة رغم تحقيقه انتصارين على المريخ السوداني والنصر السعودي.

2003

شارك الزمالك مجددا في البطولة بمسماها الجديد “بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية العربية” عام 2003. 

ونجح الفريق الأبيض في مواصلة مشواره بالبطولة وصعد للمباراة النهائية، وحصد اللقب بعد الفوز في النهائي على حساب فريق الكويت الكويتي بالفوز عليه بنتيجة 2-1 ليحصد لقب البطولة لأول مرة في تاريخه.

2004

شارك الزمالك في البطولة العربية تحت مسماها “دوري أبطال العرب”. 

ووصل الفريق الأبيض للدور نصف النهائي، وخسر أمام فريق الصفاقسي التونسي ليواجه فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث وفاز عليه 3-2.

2005

في عام 2005، شارك الزمالك في دوري أبطال العرب مجددا وتجاوز فريق الكرامة السوري في الدور الأول، ووقع في مجموعة تضم مولودية الجزائر والكويت الكويتي والصفاقسي التونسي، وحقق انتصارين وهزيمة وحيدة و3 تعادلات وودع منافسات البطولة.

2006

عاد الزمالك للمشاركة في دوري أبطال العرب، وتخطى البنزرتي التونسي في الدور الأول بينما خسر أمام الرجاء المغربي في الدور الثاني للبطولة.

2007

شارك الزمالك في دوري أبطال العرب، ووصل للدور نصف النهائي ولكنه خسر أمام الفيصلي الأردني وودع منافسات البطولة.

2017

بعد غياب 10 سنوات عن المشاركات العربية عاد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية للأندية، ولكنه خرج من دور المجموعات، بعد التعادل مع الفتح الرباطي المغربي، وهزيمة أمام أحد اللبناني وفوز على النصر السعودي.

2018

شارك الزمالك في البطولة العربية عام 2018 وتجاوز فريق القادسية الكويتي في الدور الأول، ثم سقط أمام اتحاد جدة السعودي في الدور الثاني وودع منافسات البطولة.

 

 

 

الزمالك رابطة الأندية المحترفة ثروت سويلم عامر حسين لجنة المسابقات البطولة العربية للأندية

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