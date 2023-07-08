إيلون ماسك يخرج عن صمته ويسخر من تطبيق Threads 

بعد وصوله لعشرات الملايين من المستخدمين، سخر مالك Twitter تويتر، إيلون ماسك، من تطبيق Threads المملوك لشركة ميتا، حيث اعتبر أن تطبيق Threads الجديد هو مجرد نسخة مكررة بدون روح من تطبيق إنستجرام ولكن دون صور.

واتفق ماسك مع رأي أحد المتابعين الذين وصف تطبيق Threads بأنه تطبيق مستنسخ من تويتر يتم تشغيله على إنستجرام لجذب التنزيلات الجديدة ، ولكن هناك مشكلات كبيرة في هذا التطبيق الجديد، ليرد عليه قائلا : " إن تطبيق Threads هو نفسه تطبيق إنستجرام بدون صور، وهو أمر لا معنى له ، هذا بالإضافة إلى أن السبب الرئيسي لاستخدام الناس لهذا التطبيق هو توقهم وشغفهم بالصور".

وتابع ماسك يتساءل، “كم مرة قرأت التعليقات على صور إنستجرام وتمنيت لو كان هناك المزيد منها، بشكل شخصي، لم يحدث لي هذا أبدا”.

وهددت شركة تويتر بمقاضاة شركة "ميتا" ‏Meta Platforms‏، على خلفية إنشائها تطبيق Threads، حيث اتهمت ميتا بتوظيف موظفين سابقين في تويتر تمتعوا بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية لشركة تويتر والوصول للمعلومات السرية الخاصة بالشركة. ‏

وخلال الساعات القليلة الماضية، شهد تطبيق Threads زيادة هائلة في أعداد المستخدمين، حيث سجل أكثر من 30 مليون اشتراك في يومه الأول، كما يواصل التطبيق الارتفاع بشكل كبير.