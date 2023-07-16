تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، شارع بحري قناة الاتصال، وذلك ضمن الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة المشروعات الجاري تطويرها في جميع أحياء بورسعيد، رافقه المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طارق شاهين، رئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية خلال جولته بدراسة مقترح فتح شارع بحري قناة الاتصال، لتيسير الحركة المرورية، وتيسير عبور الحاويات من شارع كوبري عزمي لشارع محمد على، مع بدء أعمال رصف شارع بحري قناة الاتصال.

واستعرض محافظ بورسعيد، خطة أعمال التطوير التي سوف تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن الأعمال تهدف لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وتحقيقا للمظهر الحضاري.

الغضبان.. بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات IMG-20230716-WA0011 IMG-20230716-WA0006 IMG-20230716-WA0009 IMG-20230716-WA0005 IMG-20230716-WA0008 IMG-20230716-WA0007 IMG-20230716-WA0010 IMG-20230716-WA0003 IMG-20230716-WA0002 IMG-20230716-WA0004

وأكد المحافظ أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازى مع إنشاء مشروعات قومية فى جميع المجالات، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة، مشددا على الإسراع في معدلات العمل للانتهاء من مقترح المشروع في أقرب وقت.