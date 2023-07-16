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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات

بورسعيد شهدت خطة
بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنين

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، شارع بحري قناة الاتصال، وذلك ضمن الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة المشروعات الجاري تطويرها في جميع أحياء بورسعيد، رافقه المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طارق شاهين، رئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية خلال جولته بدراسة مقترح فتح شارع بحري قناة الاتصال،  لتيسير الحركة المرورية،  وتيسير عبور الحاويات من شارع كوبري عزمي لشارع محمد على، مع بدء أعمال رصف شارع بحري قناة الاتصال.

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محافظ بورسعيد: ساحة انتظار السيارات بشارع عزمي ضمن خطة تحقيق السيولة المرورية

واستعرض محافظ بورسعيد، خطة أعمال التطوير التي سوف تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن الأعمال تهدف لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وتحقيقا للمظهر الحضاري.

الغضبان.. بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات

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وأكد  المحافظ أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازى مع إنشاء مشروعات قومية فى جميع المجالات، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة، مشددا على الإسراع في معدلات العمل للانتهاء من مقترح المشروع في أقرب وقت.

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