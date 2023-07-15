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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: ساحة انتظار السيارات بشارع عزمي ضمن خطة تحقيق السيولة المرورية

محافظ بورسعيد..ساحة
محافظ بورسعيد..ساحة انتظار السيارات بشارع عزمي ضمن خطة المحا

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم السبت،  خلال جولته على عدد من المشروعات،  سير العمل في إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بامتداد شارع عزمي والتي تستوعب اكثر من ٣٠ شاحنة  ، وذلك لاستيعاب وتنظيم تواجد السيارات ومنع الازدحام بهذه المنطقة الحيوية. 

محافظ بورسعيد..ساحة انتظار السيارات بشارع عزمي ضمن خطة المحافظة لتحقيق السيولة ا

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رافق محافظ بورسعيد المهندسة هويدا شميس مدير منطقة تعمير بورسعيد والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب والأستاذ محمد فواز رئيس حي الشرق عدد من الجهات التنفيذية المسئولة عن المشروع.

أكد محافظ بورسعيد أن ساحة الانتظار الجديدة تم أنشاؤها بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الحيوية بالمنطقة، وعلى رأسها تطوير شارع عزمي لتحقيق الشكل الحضاري والجمالي .

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واستعرض محافظ بورسعيد، التصميمات الهندسية و معدلات العمل التي شهدتها الساحة حتى الٱن ، موجها بتكثيف معدلات العمل نظرا لأهمية الطريق الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وتحقيقا للمظهر الحضاري.

أشار محافظ بورسعيد أن ساحة انتظار السيارات بامتداد شارع عزمي تأتي في إطار خطة المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والشكل الحضاري في المناطق التي تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين، لافتا إلى أن المحافظة شهدت إنشاء العديد من ساحات انتظار السيارات و أخرى للجلوس  مزودة بالوسائل الترفيهية والتجميلية في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير الطرق والمحاور بمختلف الأحياء.

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تطوير الطرق والمحاور ساحة انتظار الشاحنات محافظ بورسعيد

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