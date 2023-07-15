محافظ بورسعيد: ساحة انتظار السيارات بشارع عزمي ضمن خطة تحقيق السيولة المرورية

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال جولته على عدد من المشروعات، سير العمل في إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بامتداد شارع عزمي والتي تستوعب اكثر من ٣٠ شاحنة ، وذلك لاستيعاب وتنظيم تواجد السيارات ومنع الازدحام بهذه المنطقة الحيوية.

محافظ بورسعيد..ساحة انتظار السيارات بشارع عزمي ضمن خطة المحافظة لتحقيق السيولة ا IMG-20230715-WA0040 IMG-20230715-WA0037 IMG-20230715-WA0032 IMG-20230715-WA0036 IMG-20230715-WA0030 IMG-20230715-WA0031 IMG-20230715-WA0034 IMG-20230715-WA0033 IMG-20230715-WA0035 IMG-20230715-WA0029 IMG-20230715-WA0028 IMG-20230715-WA0020

رافق محافظ بورسعيد المهندسة هويدا شميس مدير منطقة تعمير بورسعيد والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب والأستاذ محمد فواز رئيس حي الشرق عدد من الجهات التنفيذية المسئولة عن المشروع.

أكد محافظ بورسعيد أن ساحة الانتظار الجديدة تم أنشاؤها بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الحيوية بالمنطقة، وعلى رأسها تطوير شارع عزمي لتحقيق الشكل الحضاري والجمالي .

واستعرض محافظ بورسعيد، التصميمات الهندسية و معدلات العمل التي شهدتها الساحة حتى الٱن ، موجها بتكثيف معدلات العمل نظرا لأهمية الطريق الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وتحقيقا للمظهر الحضاري.

أشار محافظ بورسعيد أن ساحة انتظار السيارات بامتداد شارع عزمي تأتي في إطار خطة المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والشكل الحضاري في المناطق التي تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين، لافتا إلى أن المحافظة شهدت إنشاء العديد من ساحات انتظار السيارات و أخرى للجلوس مزودة بالوسائل الترفيهية والتجميلية في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير الطرق والمحاور بمختلف الأحياء.