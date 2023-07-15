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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لشحن 9320 طن صودا كاوية ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة PORTOLA

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد  وميناء غرب بورسعيد عمليات شحن خام الكلينكر والصودا الكاوية وتفريغ رخام ومادة الايثلين واستقبال سفن دحرجة السيارات ونمو حركة التداول  التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة UNION EXPLORER القادمة من إيطاليا لشحن 51800 طن من خام الكلينكر والتصدير إلى الجابون حيث تعتبر الأسواق الأفريقية المستورد الأول للخام من الميناء .

كما شهد ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة PORTOLA القادمة من قبرص وذلك لشحن 9320 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا ،كما استقبل الميناء السفينة   FAI RCHEM KATANA القادمة من تركيا   لتفريغ 7 آلاف طن من مادة الايثلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيو هورايزون تانك ترمينال على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى أسبانيا .

كما وصل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM القادمة من تركيا لتفريغ 2430 طن رخام بالميناء .

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وانتهى ميناء غرب بورسعيد  من تفريغ سفينة دحرجة السيارات الرورو  GMT ASTRO القادمة من ميناء العقبة لتفريغ 533 سيارة لذوى الهمم وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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