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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه ببدء إقامة سوق حضاري لخدمة أهالي السيدة خديجة

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد مساكن خديجة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم السبت، خلال جولة ميدانية، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي،  في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها المنطقة حاليا ، رافقه خلال الجولة الاستاذة هالة أبو العز رئيس حي الضواحي والاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور وعدد من الجهات التنفيذية و المقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

ووجه محافظ بورسعيد بإقامة مسطحات خضراء على أعلى مستوى،  للحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية بمنطقة السيدة خديجة،  كما وجه 
بالبدء في إقامة سوق حضاري لخدمة أهالي المنطقة،  مع ازالة الاشغالات التي تشوه المظهر الحضاري.

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وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على تكثيف معدلات الأعمال الجارية في تطوير المنطقة  وورصف الشوارع الداخلية بمنطقة خديجة، و اقامة المسطحات الخضراء،  ورفع كفاءة أعمدة الاضاءة، موجها الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال  في أقرب وقت.

ويتابع محافظ بورسعيد أسبوعيا موقف تتفيذ العمل في تطوير منطقة السيدة خديجة،  والتي تأتي ضمن خطة موسعة لتطوير المناطق السكنية بأحياء بورسعيد.

محافظ بورسعيد يتفقد مساكن خديجة

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جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي بمنطقة خديجة ا  ،  و حل مشكلات الصرف والتي استمرت لمدة طويلة،  فضلا عن الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية بالعمارات السكنية،  وجاري الانتهاء من  تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة ،  وإقامة المسطحات الخضراء،  ورفع كفاءة أعمدة الاضاءة،  بما يحقق افضل خدمات للمواطنين قاطني المنطقة،  وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري تماشيا مع ما تشهده بورسعيد من تنمية غير مسبوقة.

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