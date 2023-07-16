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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

صدى البلد

أثار مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح نساء متورط بسلسلة جرائم قتل والقيام بالتخلص من تلك الجثث على شاطئ جيلجو بمدينة نيويورك، وذلك بعد أكثر من حوالي 10 سنوات من قيامه بالعديد من الجرائم المروعة والتي بقيت غامضة دون القيام بحل لغزها.



وظهر في مقطع الفيديو لحظة  القبض على "سفاح النساء" وهو يقوم بالمشى حيث قام بمحاصرته رجال الأمن وقاموا باعتقاله.

لغز القضية

وفق ما نقلته "أسوشيتد برس" قد شغلت قضية  تلك السفاح المجتمع الأميركي وذلك لأكثر من حوالي 10 سنوات، ليتصدر لغز القضية الكثير من عناوين الصحف المحلية لسنوات عديدة، وذلك وسط القيام بتشكيل فريق عمل مشترك بين الوكالات وذلك مع محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ذلك بالإضافة إلى العديد من إدارات الشرطة المحلية، وذلك في محاولة للقيام بحل القضية.

وقد تم القيام  بمطابقة الحمض النووي الذي عثر عليه على شعر إحدى الضحايا وذلك ببقايا بيتزا قد تم  المتهم بتناولها لتبدأ السلطات بتعقب تحركات المهندس المعماري منذ عام 2022.

مقطع فيديو سفاح نساء القضية المجتمع الأميركي مكتب التحقيقات الفيدرالي

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