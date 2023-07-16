بيان عاجل من الجيش السوداني عن انتهاكات الدعم السريع

قال الجيش السوداني، اليوم الأحد، إن قوات الدعم السريع مازالت مستمرة في خرق الأعراف والقوانين الدولية.

وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني، أن الميليشيا استهدفت مستشفى علياء التخصصي بأم درمان بالقصف المدفعي ظهر اليوم الأحد.

وأضاف، تسبب القصف في أضرار كبيرة بمركز غسيل الكلى والعناية المكثفة وغرفة العمليات، بجانب عدد من غرف التنويم، وإصابة سيدة مريضة بالمركز.

وتابع: المليشيا المتمردة استهدفت أمس السبت مستشفى الطوارئ والإصابات ومركز غسيل الكلى التابع له بالطائرات المسيرة، مما أدى إلى استشهاد خمسة أفراد وإصابة ٢٢ أغلبهم من المدنيين وتضرر عدد من المباني وممتلكات المرضى والمرافقين.