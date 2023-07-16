كريستو أساسيا .. تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلي أمام المقاولون

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد فخري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: محمد شريف.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وحسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد زعلوك.