الأكبر بالشرق الأوسط وأفريقيا.. بشري سارة لزوار حديقتي الحيوان والأورمان

حديقة الحيوان الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا.. هكذا بدأ الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، حديثه عن عملية التطوير الجارية بداخلها بعد تسليمها ، وربطها مع حديقة الأورمان، التي تشمل أيضا الحفاظ على الأماكن الأثرية والأشجار النادرة، مع زيادة المساحات الخضراء.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن تطوير الحديقة سيتم خلال عام ونصف تقريبا وسيكون على عدة محاور أبرزها عدم تجريف أي أشجار خاصة الأشجار النادرة ، كذلك عدم نقل الحيوانات إلي أي حدائق أخري .

أنفاق وتليفريك

وأوضح رجائي خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن حديقة الحيوان تعد الرئة والمتنفس لجميع محافظات مصر ، مشيرا إلي أنه سيتم ربط حديقة الحيوان بالأورمان من خلال أنفاق وتليفريك .

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: كلنا حريصين على عودة تاريخ الحديقة بالكامل، منوهًا بأن التذكرة بعد التطوير ستشمل حديقتي الحيوان والأورمان.

وأكد أن عملية التطوير ستجعل حديقة الحيوان الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا وستعود إلي المعايير الدولية مرة أخري لأن المعايير الحالية قديمة كما تتضمن أيضا تطوير معايير التعامل مع الحيوانات.

وطمأن رجائي جمهور حديقة الحيوان أن التذاكر ستكون فى مستوى جميع فئات المجتمع.

وأكمل: "سيتم الحفاظ على سور حديقة الحيوان كما هو ، كما أن التحالف المصري الخالص هو من سيدير الحديقة بحق انتفاع لمدة 25 سنة ".

من جانبه، أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان استلم الحديقة إعتبارا من الأحد 9 يوليو وذلك للبدء في عملية التطوير حتى تكون على غرار حدائق الحيوان العالمية، وهناك بعض المعلومات المهمة حول عملية تطوير الحديقة وهى:

1- الحديقة سوف تظل ملك وزارة الزراعة وتحت الاشراف الفني لهيئة الخدمات البيطرية.

2- التطوير تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والاتحاد الدولى لحدائق الحيوان من خلال تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة وعلى رأسهم شركة المشروعات للانتاج الحربي.

3- الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان وافق على مشروع التطوير والتصميم الهندسي وهذه خطوة مهمة تسهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان الذي خرجت منه 2004 بسبب عدم اتباع المعايير الدولية في إيواء الحيوانات.

4- مشروع التطوير وضعه أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان الذي قام بتطوير 12 حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان في لندن.

5- جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تك موجودة من قبل وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية.

6- تطوير وإدارة الحديقتين (الحيوان والاورمان) سوف يكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل ايجار سنوي يتم زيادته بنسبة محددة كل عام.

7- الحفاظ على الطابع التراثي للحديقتين وكذلك النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثري.

8- الحديقة سوف تكون مفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

9- الحيوانات سوف تظل في الحديقة خلال فترة التطوير تلقى كل الرعاية البيطرية والتغذوية تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية.

10- سوف يتم الربط بين حديقتي الحيوان و الأورمان من خلال نفق.

11- تطوير الحديقة يأتي في إطار جهود الدولة رفع كفاءة أصولها لتعظيم الاستفادة منها في تحقيق إيرادات وتوفير فرص عمل جديدة.

12- غلق الحديقتين خلال مدة التطوير التي سوف يتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتحها أمام المواطنين.