ترامب: سأنهي حرب أوكرانيا خلال يوم

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه إذا تم انتخابه لمنصب رئيس الولايات المتحدة، فإنه ينوي إخبار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "كفى”، لتشجيعه على إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال ترامب، إنه “بهذه الطريقة أنوي تشجيع زيلينسكي على إنهاء الصراع في أوكرانيا.. أود أن أقول لـ زيلينسكي، كفى… عليك التوصل لاتفاق لانهاء الحرب".

وأشار ترامب إلى أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في غضون يوم واحد.

وفي وقت سابق، ناشدت مجموعتان لحقوق الإنسان مسؤولين في عدة ولايات حظر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024 بتهمة الفتنة المزعومة واقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، كتبت جماعات "حرية التعبير للناس" و”صندوق مي فاميليا فوتا للتعليم”، "رسائل إلى وزراء الدولة ومسؤولي لجنة الانتخابات في كاليفورنيا وكولورادو وجورجيا وميشيجان وماساتشوستس ونيويورك ونورث كارولينا وأوريجون وبنسلفانيا تطالب بمنع ترامب من المشاركة في انتخابات العام المقبل بزعم انتهاكه التعديل 14 المتعلق بأفعاله خلال الهجوم علي الكابيتول في 6 يناير".

ووفقا لـ”نيوزويك”، فإن القسم الثالث من التعديل 14، الذي اعتمد بعد الحرب الأهلية 1861-1865، ينص على أن الشخص الذي "شارك في تمرد" بعد أداء اليمين الدستورية في الكونجرس لا ينبغي السماح له بإعادة ترشيح ترشيحه.