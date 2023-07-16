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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب لأكبر منافسيه علي الرئاسة: اذهب إلى منزلك

دونالد ترامب
دونالد ترامب

حث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منافسه الرئيسي، حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، على “العودة إلى منزله” في ولايته.

وقال ترامب، خلال حدث مع أنصاره: “نحن نسيطر تماما على ديسانتيس هنا في ولاية فلوريدا. لذلك نريده أن يعود إلى المنزل ويعتني بالتأمين لأن لديك أعلى تأمين في البلاد”.

وتطرق ترامب، الذي يتقدم على ديسانتيس بفارق كبير في استطلاعات الرأي الوطنية للسباق على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، إلى هذا المفهوم من قبل.

لكن هذه كانت المرة الأولى التي يتهم فيها ديسانتيس بإهمال واجباته منذ أن دخل حاكم فلوريدا رسميا السباق الرئاسي في مايو.

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وعلى وجه التحديد، استهدف ترامب الهجرة الجماعية الأخيرة لشركات التأمين التي ألقى المدير المالي في فلوريدا باللوم فيها على الشركات “التي تلعب السياسة”.

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