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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

متحدث "الكهرباء": العالم ينظر لمصر نظرة مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر

الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة

قال أيمن حمزة المتحدث الرسمي وزارة الكهرباء، إن مصر اتخذت خطوات في غاية الأهمية في موضوع الطاقة المتجددة، مضيفا أنه مصر وقعت مذكرات تفاهم على أرض الواقع خلال قمة المناخ كوب 27 لتوليد الطاقة، وايضا كان هناك العديد من الاتفاقيات.
 

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وأضافت المتحدث الرسمي وزارة الكهرباء، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هناك 23 مذكرة تفاهم وقعت في قمة المناخ باستثمارات حوالي 85 مليار دولار.
وتابع أن استثمارات الهيدروجين الأخضر كبيرة والعالم كله ينظر لمصر نظرة مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن ما تحقق في قطاع الكهرباء بمثابة إعجاز كبير.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة المشكلة بداية من 2014، حيث أكد الرئيس أن الكهرباء وتوفيرها مسألة أمن قومي.
ونوه بأن نجح قطاع الكهرباء نجح في إضافة 8 آلاف كيلو وات، في أقل من عامين بعد 2014، ونجحت الدولة في الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية.

الكهرباء أيمن حمزة الطاقة قمة المناخ اخبار التوك شو

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