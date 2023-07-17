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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في أقل من5 ثواني.. إزاي تغير خلفية أي صورة على موبايلك الآيفون

كيفية إزالة وتغيير
كيفية إزالة وتغيير خلفية أي صورة على موبايلك الآيفون

توفر هواتف آيفون ضمن نظام التشغيل iOS 16 أو النظام الأحدث إزالة وتغيير الخلفية من أي صورة في أقل من 5 ثوانٍ ، حيث تأتي هذه الميزة مضمنة في تطبيق الصور، لتسهيل التخلص من أي خلفية محرجة. 

 

وبحسب موقع BGR فإنه أيضا عند تغيير خلفية صورة هواتف آيفون يمكن الاستفادة من ميزة أخرى  إضافية تتمثل في حفظ موضوع الصورة كملف منفصل يمكنك استخدامه في مكان آخر، حيث هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها. 

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انتقل إلى تطبيق الصور، واختر صورة تريد تغيير الخلفية الخاصة بها ، وانقر مع الاستمرار على الموضوع الأساسي للصورة الذي تريد إزالته من الخلفية. 

 

سترى خيارات للنسخ أو المشاركة تتيح لك نقل الصورة التي تريدها إلى تطبيق آخر، ويمكنك حفظه كملف منفصل أو مشاركته مع الأصدقاء أو استخدامه لغرض مختلف.

 

إذا كنت ترغب في تنفيذ نفس الحيلة في متصفح سفاري Safari ، فما عليك سوى تنفيذ نفس إيماءة النقر مع الاستمرار على صورة والبحث عن خيار نسخ الصورة ، وسيتيح لك ذلك تغيير خلفية الصورة وقصها واستخدامها في مكان آخر، ويمكنك دائمًا حفظ الصور من الويب في تطبيقات الصور أو الملفات ثم إزالة الخلفية من هناك.

 

قم بتغيير وإزالة خلفية صور آيفون في أقل من خمس ثوان


  • وبمجرد استخدام تطبيق الملفات، فإنه يحفظ الموضوع تلقائيًا بمجرد إزالة الخلفية.
  •  
  • يستغرق الإجراء أقل من خمس ثوانٍ إذا تم حفظ الصورة في مجلد الملفات.
  •  
  • ويمكنك دائمًا نسخ الصورة ولصقها من تطبيق الصور أولاً إذا كنت تريد استخدام ميزة iOS 16 هذه بهذه الطريقة.
  •  
  • وبمجرد الانتهاء من ذلك ، ما عليك سوى النقر مع الاستمرار على الصورة حتى تظهر قائمة.

  • حدد قائمة الإجراءات السريعة كما فعلت أدناه. اختر خيار إزالة الخلفية.
  •  
  • بعد ذلك ، سيحفظ iOS الملف الناتج في تطبيق الملفات، وسيكون لها نفس اسم الصورة الأصلية ، مع ملحق "تمت إزالة الخلفية".

 

 

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