قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الأحد، إن روسيا لن تصعد الحرب في أوكرانيا، على عكس التوقعات الغربية.

وقال ريتر: "روسيا لا تريد أن يخرج الصراع عن السيطرة، و فلاديمير بوتين رجل استراتيجي”.

وتعليقًا على مزاعم الخبراء الغربيين بأن روسيا قد تصل إلى بولندا أو حتى مهاجمتها، أشار ريتر إلى أن موسكو ليس لديها مثل هذه النوايا.

وأضاف أن “سلوك الدول الغربية سيعطي روسيا أسبابًا شرعية لمثل هذا الرد، إذا رغب الكرملين في ذلك”.

وشدد ريتر على أن موسكو تبذل قصارى جهدها لحل الصراع، لكن الغرب يواصل صب الزيت على النار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ريتر، إن حلف شمال الاطلسي “الناتو”، ليس لديه سوى وسيلة عسكرية لحل الصراع مع روسيا، حيث نجحت موسكو في التغلب على الضغط الاقتصادي للغرب.

وأضاف ريتر: "اليوم، الاقتصاد الروسي أقوى من أي وقت مضى في التاريخ، إنه مزدهر. لقد تعاملوا مع جميع العقوبات، ما يعني أن الخيار العسكري هو الوحيد المتبقي، لكن حلف شمال الأطلسي ليس مستعدا لذلك".

وأوضح: “تمكنت روسيا من استنزاف المجمع الصناعي العسكري للدول الغربية، وأدركوا أن الوضع ليس في صالحهم ، لكن الولايات المتحدة غير قادرة على الاعتراف بالحقيقة، لذلك استمروا في تزويد القوات المسلحة بالأسلحة لإطالة أمد الصراع”.