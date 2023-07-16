روسيا: صد هجوم أوكراني تجاه دونيتسك وكراسني ليمان وخسائر العدو 370 جنديا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد إن القوات المسلحة الروسية صدت خلال اليوم الماضي 18 هجوما للجيش الأوكراني في اتجاهي دونيتسك وكراسني ليمان ، حيث بلغت خسائر العدو حوالي 370 جنديًا.



وقالت الوزارة الروسية إنه في اتجاه دونيتسك نجحت مجموعة يوغ التابعة للقوات المسلحة الروسية في صد 15 هجومًا للعدو بالقرب من عدة مستوطنات.

وأضافت الوزارة أنه تم تدمير مستودعين ذخيرة للواء الآلي 54 للجيش الأوكراني ولواء العمليات الرابع للحرس الوطني الأوكراني في روزدوليفكا وإيفانو دارييفكا أثناء القتال.

وقالت الوزارة: 'خلال الأعمال العدائية ، بلغت خسائر الجيش الأوكراني 270 قتيلًا وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين ، ودمرت عربتان قتاليتان مدرعتان وخمس مركبات'.

في اتجاه كراسني ليمان ، صدت مجموعة تسنتر من القوات ثلاث هجمات للعدو بالقرب من مستوطنات نيفوندينويي و ميكيافيكا في جمهورية لوجانسك الشعبية ، وكذلك منطقة غابات سيريبريانسكي.

وقالت الوزارة إن 'ما يصل إلى 100 جندي أوكراني ومركبتين قتاليتين مصفحتين وثلاث سيارات بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز MSTA-B و D-30 تم تدميرها خلال النهار'.