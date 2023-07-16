عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يقرر تأميم أصول شركات أجنبية في روسيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مرسوما يفرض سيطرة الدولة المؤقتة على الأسهم الأجنبية من عمالقة تصنيع الأغذية والبيرة.

وتم نقل حصة المالكين الأجانب في الهيكل الروسي لشركة دانون وفي شركة بالتيكا للخمور إلى الإدارة المؤقتة للوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات.

على وجه الخصوص، يوسع المرسوم قائمة الأسهم في رأس المال المصرح به للكيانات القانونية الروسية، والتي يتم إدخال الإدارة المؤقتة بشأنها.

وتشمل القائمة 98.56٪ في عاصمة شركة بالتيكا للخمور، المملوكة من قبل كارلسبرج سفيريج أكتيبولاج، 1.35 ٪ مملوكة من قبل هوبي يونيون، و 0.09 ٪ مملوكة من قبل كارلسبرج دويتشلاند.

وشملت قائمة الأوراق المالية التي يتم تقديم الإدارة المؤقتة بشأنها أسهم شركة دانون روسيا المساهمة المملوكة لشركة برودويتس ليتييه فرايس إيست أوروبا، بالإضافة إلى أسهم شركة دانون روسيا المملوكة لشركة دانون.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لديها مخزون كاف من القنابل العنقودية وأن موسكو تحتفظ بالحق في استخدامها إذا تم استخدام مثل هذه الذخائر ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

بوتين يسخر من السياسيين الأوروبيين: مستعدون لشنق أنفسهم تنفيذا لأوامر أمريكا

كارثة.. بوتين يهدد باستخدام القنابل العنقودية في الحرب الأوكرانية

وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية رسمية نُشرت مقتطفات منها اليوم: “بالطبع، إذا تم استخدامها ضدنا، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء متبادل”.

وتلقت أوكرانيا قنابل عنقودية من الولايات المتحدة، وهي ذخائر محظورة في أكثر من 100 دولة. تعهدت كييف باستخدامها فقط لطرد تجمعات جنود العدو.

وفي تعليقاته الأولى على تسليم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة، قال بوتين إن روسيا لم تستخدم القنابل العنقودية في حربها في أوكرانيا حتى الآن.

بوتين روسيا مرسوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

قرار جديد من النيابة بشأن أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة في سوهاج

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

أقرب إلى بيراميدز.. الأهلي ينسحب من صفقة نجم فيوتشر| تفاصيل

موضوعات متعلقة

تحرك عاجل من تركيا لإخماد حريق هائل في غابات هاتاي.. فيديو

الفرصة الوحيدة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خطة الناتو الأخيرة ضد روسيا

وراء الكواليس .. أزمة خطيرة في الغرب بسبب الحرب تنذر بكارثة لـ أوكرانيا

ضربة لـ الغرب.. زيلينسكي يقدم مساعدة كبيرة لـ روسيا

تقدم روسي.. اعتراف صادم من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

السعودية.. تحذير هام من الحج والعمرة لضيوف الرحمن

مفاجأة .. الكشف عن تصدعات خطيرة في العلاقة بين بايدن وزيلينسكي

بوتين يسخر من السياسيين الأوروبيين: مستعدون لشنق أنفسهم تنفيذا لأوامر أمريكا

ترشيحاتنا

استقرار الدولار وارتفاع اليورو..أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد

بشرى سارة .. موعد رفع إيقاف قيد الزمالك بعد أزمة شيكابالا

مواقف وطرائف على المسرح| معجب يحتضن نانسي عجرم.. تقبيل حذاء جورج وسوف.. وضرب مروى بالإسكندرية

خناقة بالفريق.. كولر يعاقب نجم الأهلي ويعمل على تجميده |إيه الحكاية

بعد الزيادات.. أرخص 5 سيارات في مصر

انحطاط.. تعليق صادم من إيلون ماسك على تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مطالبة الأمير وليام لـ الملك تشارلز بدفع إيجار منزله في ويلز

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ