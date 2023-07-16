بوتين يقرر تأميم أصول شركات أجنبية في روسيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مرسوما يفرض سيطرة الدولة المؤقتة على الأسهم الأجنبية من عمالقة تصنيع الأغذية والبيرة.

وتم نقل حصة المالكين الأجانب في الهيكل الروسي لشركة دانون وفي شركة بالتيكا للخمور إلى الإدارة المؤقتة للوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات.

على وجه الخصوص، يوسع المرسوم قائمة الأسهم في رأس المال المصرح به للكيانات القانونية الروسية، والتي يتم إدخال الإدارة المؤقتة بشأنها.

وتشمل القائمة 98.56٪ في عاصمة شركة بالتيكا للخمور، المملوكة من قبل كارلسبرج سفيريج أكتيبولاج، 1.35 ٪ مملوكة من قبل هوبي يونيون، و 0.09 ٪ مملوكة من قبل كارلسبرج دويتشلاند.

وشملت قائمة الأوراق المالية التي يتم تقديم الإدارة المؤقتة بشأنها أسهم شركة دانون روسيا المساهمة المملوكة لشركة برودويتس ليتييه فرايس إيست أوروبا، بالإضافة إلى أسهم شركة دانون روسيا المملوكة لشركة دانون.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لديها مخزون كاف من القنابل العنقودية وأن موسكو تحتفظ بالحق في استخدامها إذا تم استخدام مثل هذه الذخائر ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية رسمية نُشرت مقتطفات منها اليوم: “بالطبع، إذا تم استخدامها ضدنا، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء متبادل”.

وتلقت أوكرانيا قنابل عنقودية من الولايات المتحدة، وهي ذخائر محظورة في أكثر من 100 دولة. تعهدت كييف باستخدامها فقط لطرد تجمعات جنود العدو.

وفي تعليقاته الأولى على تسليم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة، قال بوتين إن روسيا لم تستخدم القنابل العنقودية في حربها في أوكرانيا حتى الآن.