كارثة.. بوتين يهدد باستخدام القنابل العنقودية في الحرب الأوكرانية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن روسيا لديها مخزون كاف من القنابل العنقودية وأن موسكو تحتفظ بالحق في استخدامها إذا تم استخدام مثل هذه الذخائر ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية رسمية نُشرت مقتطفات منها اليوم الأحد: “بالطبع، إذا تم استخدامها ضدنا، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء متبادل”.

وتلقت أوكرانيا قنابل عنقودية من الولايات المتحدة، وهي ذخائر محظورة في أكثر من 100 دولة. تعهدت كييف باستخدامها فقط لطرد تجمعات جنود العدو.

وفي تعليقاته الأولى على تسليم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة، قال بوتين إن روسيا لم تستخدم القنابل العنقودية في حربها في أوكرانيا حتى الآن.

وقال بوتين: “حتى الآن، لم نقم بذلك، ولم نستخدمها، ولم تكن لدينا مثل هذه الحاجة”.