بوتين يسخر من السياسيين الأوروبيين: مستعدون لشنق أنفسهم تنفيذا لأوامر أمريكا

سخر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من تصرفات السياسيين الأوروبيين المتعلقين كليا بتوجيهات أمريكا والمستعدين لتنفيذ جميع أوامرها.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال بوتين: "يبدو لي أحيانا أن السياسيين الأوروبيين سيفعلون أي شيء يقال لهم من الطرف الثاني من المحيط الأطلسي".

وأضاف بوتين: "لو قالوا غدا للسياسيين الأوروبيين: لقد قررنا شنقكم جميعا، فسيقومون بخفض عيونهم إلى الأسفل وسيحاولون التعبير عن جرأتهم بطرح سؤال واحد فقط: هل سيتم شنقنا بحبال من الإنتاج الوطني؟".

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إن روسيا لديها مخزون كاف من القنابل العنقودية وأن موسكو تحتفظ بالحق في استخدامها إذا تم استخدام مثل هذه الذخائر ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية رسمية نُشرت مقتطفات منها اليوم الأحد: “بالطبع، إذا تم استخدامها ضدنا، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء متبادل”.

وتلقت أوكرانيا قنابل عنقودية من الولايات المتحدة، وهي ذخائر محظورة في أكثر من 100 دولة. تعهدت كييف باستخدامها فقط لطرد تجمعات جنود العدو.